Обустройство нового парка в поселении Роговское подошло к концу

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Рогово, Школьная улица Карта всех событий

Специалисты завершили обустройство нового парка в поселении Роговское в Новой Москве. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили Комплексе городского хозяйства столицы.

Новое общественное пространство появилось на месте пустыря между рекой Черничкой и улицей Школьной в районе домов №7-20.

Площадь обустроенной территории составляет пять гектаров.

В рамках программы «Мой район» рабочие создали удобные тропинки, уложили велосипедные дорожки, установили беседки с удобными лавочками, организовали поле для мини-футбола и рампу для занятий скейтбордингом, обустроили три новые площадки для детей, оборудовали мангальные зоны и установили современные осветительные конструкции. Также на территории появились декоративные растения: барбарис, кизильник и гортензии, подытожили в Комплексе.

До этого сообщалось, что готовность работ по созданию в СВАО Москвы «Парка Яуза» оценивается на 60 процентов. С 2016 года в рамках работы над проектом специалисты благоустроили территорию совокупной площадью более 223 гектаров.