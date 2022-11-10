Иран стал самым популярным зарубежным направлением на новогодние праздники у россиян

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Самым популярным зарубежным направлением у россиян для путешествия на новогодних праздниках оказался Иран. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, который проанализировал поисковые запросы жителей страны.

Так, на долю Ирана пришлось 20 процентов от всех поисковых запросов среди зарубежных отелей. В тройку лидеров также вошли Турция (18,6 процента запросов) и Белоруссия (9,8 процента). При этом эксперты отметили, что соседняя страна в прошлом году не попала даже в топ-10 направлений.

Также россияне интересовались отелями ОАЭ (5,6 процента), Великобритании (5,5 процента), Армении (4,7 процента), Казахстана (4,1 процента), Таиланда (3,6 процента), Узбекистана (2,4 процента) и Египта (2,3 процента).

Наибольшей популярностью среди внутренних направлений для новогодних каникул у граждан страны пользуется Москва (19,3 процента), Санкт-Петербург (13,9 процента) и Сочи (8,3 процента запросов), пишет Газета.ru.

До этого представитель почты российского Деда Мороза рассказал, что в этом году дети чаще всего просят у зимнего волшебника в качестве подарка гаджеты, а взрослые — любви.

1 ноября в столичных магазинах начали появляться новогодние украшения. «Вечерняя Москва» узнала, что сейчас выгоднее покупать и какими будут цены ближе к празднику.