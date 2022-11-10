Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд арестовал женщину, выбросившую малолетнюю дочь из окна 11 этажа на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал женщину, выбросившую малолетнюю дочь из окна 11 этажа на юге Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

Суд арестовал женщину, которая выбросила свою малолетнюю дочь из окна 11 этажа на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 10 ноября.

Решением Чертановского районного суда женщина была заключена под стражу до 8 января 2023 года. Ее обвиняют по статье «Убийство малолетнего».

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

На судебном заседании подозреваемая не была против собственного ареста. Также женщина сообщила, что убила ребенка осознано.

Трагедия, о которой идет речь, произошла утром 8 ноября в доме в Сумском проезде. Женщина выбросила дочь 2021 года рождения из окна 11-го этажа. Младенец выжил и был госпитализирован. Женщине также потребовалась помощь медиков.

Что могло стать причиной совершения преступления — в материале «ВМ».

Утром в среду, 9 ноября, стало известно, что девочка скончалась в больнице. В тот же день горе-мать выписали из больницы и доставили в территориальный отдел СК.

Во время допроса она признала свою вину, но, по словам пресс-службы столичного СК, не жалела о содеянном.

Аресты СИЗО Москва Смерть Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Все мнения
О проекте