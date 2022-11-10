Суд арестовал женщину, выбросившую малолетнюю дочь из окна 11 этажа на юге Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

Суд арестовал женщину, которая выбросила свою малолетнюю дочь из окна 11 этажа на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 10 ноября.

Решением Чертановского районного суда женщина была заключена под стражу до 8 января 2023 года. Ее обвиняют по статье «Убийство малолетнего».

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На судебном заседании подозреваемая не была против собственного ареста. Также женщина сообщила, что убила ребенка осознано.

Трагедия, о которой идет речь, произошла утром 8 ноября в доме в Сумском проезде. Женщина выбросила дочь 2021 года рождения из окна 11-го этажа. Младенец выжил и был госпитализирован. Женщине также потребовалась помощь медиков.

Что могло стать причиной совершения преступления — в материале «ВМ».

Утром в среду, 9 ноября, стало известно, что девочка скончалась в больнице. В тот же день горе-мать выписали из больницы и доставили в территориальный отдел СК.

Во время допроса она признала свою вину, но, по словам пресс-службы столичного СК, не жалела о содеянном.