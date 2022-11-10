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Правительство РФ предложило ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах

Евгений Жуков
Общество
Правительство РФ предложило ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство внесло в Государственную думу проект об ужесточении ответственности за биологические диверсии. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе в четверг, 10 ноября.

— Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК РФ, — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Предложенными правками устанавливается наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение, сообщается на сайте Госдумы.

До этого стало известно, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому коллекторов будут лишать свободы сроком на 10 лет за насилие и угрозы.

Данный законопроект вводит уголовную ответственность за насилие, угрозы его применения или распространение ложной информации, порочащей честь и достоинство должников.

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