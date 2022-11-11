Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гаражи загорелись на западе Москвы на площади 80 «квадратов»

Юлия Курганова
Происшествия
Гаражи загорелись на западе Москвы на площади 80 «квадратов»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Верейская улица, 13 Карта всех событий

Гаражи загорелись на западе столицы. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что пожар случился на улице Верейская, 13.

Изначально площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, позже она увеличилась до 80 квадратных метров.

9 ноября на востоке столицы произошел пожар в подвале автосалона, в результате которого 15 человек были эвакуированы. Возгорание произошло по адресу Иркутская улица, дом 5/6, строение 1. Площадь пожара составила два квадратных метра.

До этого сообщалось, что в ЦАО загорелось здание страховой компании «Согаз». По предварительной информации, причиной стало тление утеплителя за вентилируемым фасадом.

5 ноября в районе Каширского шоссе произошло возгорание девяти двухрядных гаражей. В результате последовавшего взрыва площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в районе 18:38 по Москве. В результате пострадал один человек, которого вскоре доставили в больницу.

Москва Гаражи Пожары Можайский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте