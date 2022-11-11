Гаражи загорелись на западе Москвы на площади 80 «квадратов»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Верейская улица, 13 Карта всех событий

Гаражи загорелись на западе столицы. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что пожар случился на улице Верейская, 13.

Изначально площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, позже она увеличилась до 80 квадратных метров.

9 ноября на востоке столицы произошел пожар в подвале автосалона, в результате которого 15 человек были эвакуированы. Возгорание произошло по адресу Иркутская улица, дом 5/6, строение 1. Площадь пожара составила два квадратных метра.

До этого сообщалось, что в ЦАО загорелось здание страховой компании «Согаз». По предварительной информации, причиной стало тление утеплителя за вентилируемым фасадом.

5 ноября в районе Каширского шоссе произошло возгорание девяти двухрядных гаражей. В результате последовавшего взрыва площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в районе 18:38 по Москве. В результате пострадал один человек, которого вскоре доставили в больницу.