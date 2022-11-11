Замглавы Минэкономики Украины Качка: отказ США от помощи приведет к скорой победе РФ

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Прекращение финансовой помощи Украине со стороны Соединенных Штатов ознаменовало бы немедленную победу России. Об этом сообщил обозревателю издания Washington Post Джошу Рогину заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Качка.

— Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России, — заявил он.

Обозреватель согласился со словами украинского чиновника о том, что Украину ждут серьезные проблемы без постоянной поддержки со стороны Штатов, Европы и Международного валютного фонда.

— Если это произойдет, то украинские вооруженные силы не смогут воевать, — сослался Рогину на мнение конгрессменов.

В публикации отмечается, что некоторые конгрессмены-республиканцы уже призвали к полному прекращению помощи Киеву.

— Кевин Маккарти и другие лидеры Республиканской партии уже обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Украине после получения большинства мест в палате представителей и сенате, чтобы отреагировать на широкий спектр проблем, вызывающих озабоченность. Некоторые крайне правые законодатели призывают к полному прекращению помощи Украине, — написал обозреватель.

9 ноября Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Первые избирательные участки были закрыты в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 по московскому времени, а последними закрылись участки в штатах Аляска и Гавайи в 08:00 по московскому времени.

В Соединенных Штатах 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа Джо Байдена и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».