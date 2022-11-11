Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Замглавы Минэкономики Украины Качка: отказ США от помощи приведет к скорой победе РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Замглавы Минэкономики Украины Качка: отказ США от помощи приведет к скорой победе РФ
Фото: president.gov.ua

Прекращение финансовой помощи Украине со стороны Соединенных Штатов ознаменовало бы немедленную победу России. Об этом сообщил обозревателю издания Washington Post Джошу Рогину заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Качка.

— Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России, — заявил он.

Обозреватель согласился со словами украинского чиновника о том, что Украину ждут серьезные проблемы без постоянной поддержки со стороны Штатов, Европы и Международного валютного фонда.

— Если это произойдет, то украинские вооруженные силы не смогут воевать, — сослался Рогину на мнение конгрессменов.

В публикации отмечается, что некоторые конгрессмены-республиканцы уже призвали к полному прекращению помощи Киеву.

— Кевин Маккарти и другие лидеры Республиканской партии уже обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Украине после получения большинства мест в палате представителей и сенате, чтобы отреагировать на широкий спектр проблем, вызывающих озабоченность. Некоторые крайне правые законодатели призывают к полному прекращению помощи Украине, — написал обозреватель.

9 ноября Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Первые избирательные участки были закрыты в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 по московскому времени, а последними закрылись участки в штатах Аляска и Гавайи в 08:00 по московскому времени.

В Соединенных Штатах 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа Джо Байдена и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Спецоперации Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте