Посол Антонов назвал противоречащим логике заявление Минторга США об экономике РФ

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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал противоречащим логике заявление американской администрации о лишении РФ статуса страны с рыночной экономикой. Его слова приводятся в пятницу, 11 ноября, в Telegram-канале дипломатического представительства.

Отвечая на вопрос СМИ, дипломат положительно оценил решение Минфина США отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств. Но, по мнению Антонова, данные шаги не снимают с Америки ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым привели нелегитимные односторонние санкции.

— В этом же ряду — противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой, — отметил российский посол.

Минторг США перестал считать экономику России рыночной. Уточняется, что это позволит Соединенным Штатам «в полную силу» применять антидемпинговое законодательство в отношении РФ.

После 24 февраля на Западе постоянно говорят о «крахе российской экономики». Но беспрецедентные санкции не привели к коллапсу. Россия выдержала удар, а экономическая ситуация в стране постепенно улучшается. О состоянии российской экономики и ее перспективах — в материале «Вечерней Москвы».