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Гематоген: что должно входить в состав и почему им нельзя злоупотреблять

Анастасия Харламова

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Общество
Гематоген: что должно входить в состав и почему им нельзя злоупотреблять
Фото: shutterstock

Этой осенью спрос на витамины и БАДы вырос более чем на 60 процентов. В Москве лидером продаж стал гематоген. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, что должно входить в состав гематогена, а также почему его не стоит есть в большом количестве.

Действующее средство

По словам специалиста, в состав гематогена обязательно должен входить альбумин. БАДы с созвучным названием, но без этого микроэлемента в составе, не несут в себе заявленную пользу.

— Главным действующим компонентом гематогена является белок альбумин. Его получают из очищенной бычьей крови. Он богат железом. Именно поэтому гематоген прописывают пациентам, страдающим железодефицитной анемией. Сейчас в аптеках продают огромное количество аналогов гематогена, в составе которых нет альбумина. Они похожи на вкус, но не имеют полезных свойств, — отметила Чернышова.

Дозировка

Гематоген — не обычная сладость, а биологически активная добавка, подчеркнула врач. Его нужно употреблять только по рекомендации лечащего врача и не превышать допустимую дозировку.

— Не стоит относиться к гематогену, как к обычной конфете. Это БАД, в состав которого входит железо. Я рекомендую принимать его только после сдачи анализов и посоветовавшись с лечащим врачом, — отметила специалист.

Терапевт предупредила, что гематоген обладает высокой калорийностью, а входящие в состав орехи и сухофрукты значительно ее увеличивают.

— Людям, страдающим сахарным диабетом и лишним весом, важно помнить, что калорийность гематогена достаточно высокая. Им можно употреблять его с осторожностью и в маленьких дозировках, — уточнила Чернышова.

А врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «ВМ» озвучила норму потребления хурмы.

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