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Андрей Бочкарев: Производственный комплекс из пяти корпусов построен в технопарке «Руднево»

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Производственный комплекс из пяти корпусов построен в технопарке «Руднево»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На территории технопарка «Руднево» завершилось строительство пяти новых корпусов, технопарк входит в особую экономическую зону «Технополис Москва». Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— За десять месяцев в Москве введено в два раза больше производственных площадей, чем за аналогичный период 2021 года. Активно развивается и технопарк «Руднево» в Косино-Ухтомском районе. Здесь завершено строительство производственного комплекса площадью почти 29 тысяч квадратных метров, — отметил оню

Заммэра уточнил, что власти города видят рост интереса девелоперов к строительству недвижимости промышленного-производственного назначения в столице. По его словам, в рамках первого этапа работ строители возвели четыре производственных корпуса и одно хозяйственно-бытовое строение. Два здания уже введены в эксплуатацию, в ближайшее время ожидается ввод остальных трех корпусов.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в свою очередь добавил, что до конца года планируется завершить строительство ещё одного производственного комплекса на территории технопарка.

— Производственные цеха, строительство которых уже завершено, оборудованы с учетом требований высокотехнологичных компаний. На территории технопарка они смогут выпускать микроэлектронику, медицинское оборудование и наноматериалы. В декабре стартует итоговая проверка еще одного комплекса из девяти корпусов. Его общая площадь составляет почти 50 тысяч «квадратов», — заключил он.

Также стало известно о возведении строительного технопарка в столичном районе Зюзино. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что работы пройдут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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