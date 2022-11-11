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Берестяные грамоты XI–XV веков представили на выставке в парке «Зарядье»

Анастасия Колоскова
Город
Берестяные грамоты XI–XV веков представили на выставке в парке «Зарядье»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В белокаменном подклете Старого Английского двора в парке «Зарядье» начала работу выставка «У вас есть непрочитанные…», экспонатами которой стали 11 берестяных грамот, относящихся к XI–XV векам. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Грамоты были привезены из Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Они включают долговой список, записи мальчика Онфима, записку о сватовстве, любовное послание, письмо об отправке вина, заговор от болезней и записку с древнейшим упоминанием о Москве.

— Берестяные грамоты — яркое свидетельство широкого распространения грамотности среди всех слоев новгородского населения. В отличие от традиционных письменных источников, берестяные грамоты освещают практически все сферы повседневной жизни средневекового города, то, что не попадало на страницы летописей, актов и других официальных документов, — отметил куратор проекта, историк и археолог Евгений Авдеенко.

Он обратил внимание, что многие экспонаты представляют собой личные записки, которые можно назвать записными книжками древнего новгородца, передает официальный сайт мэра Москвы.

11 ноября в Москве открылась эколого-просветительская выставка «Искусство природы». Это мультимедийный проект, организованный Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Посетители выставки смогут увидеть 12 полотен выдающихся авторов, среди которых Иван Шишкин, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Клод Моне, Поль Гоген.

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