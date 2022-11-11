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Освобожденный при обмене британский наемник решил вернуться на Украину

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Освобожденный при обмене британский наемник решил вернуться на Украину
Фото: depositphotos

Бывший британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне ВСУ, плененный ВС России и освобожденный при обмене, заявил, что вернется на Украину в качестве корреспондента, сообщает газета Daily Mail.

— Я не хочу, чтобы меня снова схватили, но я считаю, что есть еще над чем поработать. Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. <...> Я чувствую, что риск стоит того, — приводит Daily Mail слова Эслина.

В материале отмечается, что участвовать в боевых действиях британец не будет. По возвращении на Украину бывший наемник намерен проверить состояние своего дома в районе Херсона.

Эйден Эслин был взят в плен в Мариуполе и приговорен к расстрелу в ДНР. По информации британских СМИ, в сентябре он вернулся на родину в результате обмена пленными.

16 апреля супруга украинского политика, главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко предложила родственникам взятых в плен наемников из Великобритании — Эйдена Эслина и Шона Пиннера — повлиять на британские власти и обменять их на ее мужа. Обмен пленными тогда не состоялся.

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