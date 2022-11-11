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Греф поделился ожиданиями по уровню инфляции и ключевой ставке в России в 2023 году

Араз Салехов
Экономика
Греф поделился ожиданиями по уровню инфляции и ключевой ставке в России в 2023 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В России в 2023 году может замедлиться инфляция и снизиться ключевая ставка ЦБ. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

— Я думаю, что, скорее всего, мы увидим дальнейшее снижение инфляции. Мне кажется, что в следующем году ставки Центральный банк может двигать вниз, — сказал банкир.

Согласно прогнозу Грефа, в 2023 году бюджет будет дефицитным, что должно привести ликвидность в норму. Депозитные инструменты будут находиться на уровне примерно инфляции, может быть, «даже чуть ниже», сказал он в эфире «Смотрим.ру».

Кроме того, Греф заявил, что установившийся курс доллара никого «не убивает», а экспортерам удается сохранять хорошую прибыль. По его мнению, оценка банка критического курса до 50 рублей за доллар показала, что в этом случае не будет «ни одной убыточной отрасли».

В начале октября стало известно, что ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Регулятор охарактеризовал нынешние темпы прироста потребительских цен как низкие: такая ситуация способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.

Инфляция Ключевая ставка Герман Греф Россия
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