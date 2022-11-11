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Греф заявил, что нынешний курс доллара никого «не убивает»

Анастасия Колоскова
Экономика
Греф заявил, что нынешний курс доллара никого «не убивает»
Фото: Администрация президента РФ

Установившийся курс доллара никого «не убивает», а экспортерам удается сохранять хорошую прибыль. С таким заявлением выступил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

— Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас, — отметил Греф в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Сбербанка констатировал, что «ничего страшного не происходит». По его словам, оценка банка критического курса до 50 рублей за доллар показала, что в этом случае не будет «ни одной убыточной отрасли».

Летом Греф заявлял, что укрепление курса рубля произошло благодаря переориентации России на торговлю с нейтральными странами. Он отмечал, что сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо с помощью расширения возможностей для импорта.

После 24 февраля на Западе регулярно говорят о «крахе российской экономики». Однако беспрецедентные санкции не привели к коллапсу. Россия выдержала удар, а экономическая ситуация в стране постепенно улучшается. О состоянии российской экономики и ее перспективах — в материале «Вечерней Москвы».

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