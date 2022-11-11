Депутат из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации

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Депутат Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб 12 октября в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации в пятницу, 11 ноября.

— Шмакову Дмитрию было 39 лет, служил ефрейтором. Дмитрий был депутатом совета депутатов Мамоновского сельсовета. Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат, — говорится в сообщении.

В конце сентября погиб первый замглавы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев после ночного удара украинских военнослужащих по Херсону. Украинские военные нанесли удар конкретно по комнате, где находился первый замглавы ВГА Херсонской области по безопасности.

25 сентября погиб депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко из-за обстрела гостиницы в центре Херсона со стороны ВСУ. При этом в херсонской ВГА назвали обстрел гостиницы спланированным террористическим актом Киева.