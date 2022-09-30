Первый замглавы ВГА Херсонской области по безопасности погиб после удара ВСУ

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— Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев, — отметил он.

Уточняется, что украинские военные нанесли удар конкретно по комнате, где находился первый замглавы ВГА Херсонской области по безопасности.

Катериничев был боевым офицером и кавалером трех орденов Мужества. В этой должности он проработал полтора месяца, а до того 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ, написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Похожий случай произошел 25 сентября, когда погиб депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко из-за обстрела гостиницы в центре Херсона со стороны ВСУ. При этом в херсонской ВГА назвали обстрел гостиницы спланированным террористическим актом Киева.