«Чувствую себя как животное»: блогер Некоглай принес извинения за скандальный ролик

Блогер Некоглай, которого задержали из-за нарушения миграционного законодательства, принес извинения за снятый им скандальный ролик-пародию.
— Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное, — сказал он.
После этого блогер попросил прощения, сообщает РИА Новости.
9 ноября Пресненский суд Москвы признал Некоглая виновным по статье КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Согласно решению суда, юношу, который является гражданином Молдавии, вышлют из страны.
Помимо этого, Некоглай должен выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. За день до суда разгорелся скандал с участием стримера.
Блогер записал видео, в котором пародировал военнослужащего, отбрасывающего от себя гранаты, сброшенные с беспилотного аппарата. Эту сцену показали зарубежные СМИ, и запись стала популярной.
11 ноября Мосгорсуд оставил в силе приговор о депортации блогера Некоглая. На кадрах из суда видно, что блогер успел постричься налысо. Кроме того, на рассмотрении апелляции Некоглай расплакался, заявив, что раскаивается и ему стыдно за опубликованный ролик.