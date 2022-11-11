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Дополнительные поезда между Москвой и Петербургом запустят в ноябре-декабре

Араз Салехов
Город
Дополнительные поезда между Москвой и Петербургом запустят в ноябре-декабре
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Десять дополнительных поездов будут курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой в период с ноября по декабрь 2022 года. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

— Для обеспечения спроса на перевозки пассажиров Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург — Москва в ноябре и декабре, — говорится в сообщении.

Подробную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону центра поддержки клиентов перевозчика, передает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно о запуске нового поезда по направлению Москва — Екатеринбург. Так, с 2 декабря на этом направлении начнет курсировать новый, самый быстрый поезд № 55/56.

Помимо этого, с 1 ноября начали курсировать три поезда из Москвы в Крым. В межсезонье на полуостров будут курсировать девять поездов по восьми маршрутам. Кроме того, начнут функционировать рейсы из Санкт-Петербурга, Перми, Омска, Адлера и других городов России.

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