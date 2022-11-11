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Около 100 будущих инвесторов «Венчурной академии» приступили к работе со стартапами

Евгений Жуков
Город
Около 100 будущих инвесторов «Венчурной академии» приступили к работе со стартапами
Фото: Unsplash

Московский инновационный кластер (МИК) отобрал 100 участников первого этапа практико-ориентированной программы для начинающих предпринимателей и бизнес-ангелов — «Венчурная академия». Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента предпринимательства и инновационного развития.

По словам главы ведомства Алексея Фурсина, в общей сложности на участие в «Венчурной академии» было подано более 500 заявок, среди которых к практическим заданиям приступили около 100 претендентов.

— На данном этапе участники формируют свои инвестиционные стратегии, участвуют в питч-сессиях и нетворкинге со стартапами, в отраслевых мероприятиях и других венчурных активностях, — добавил Фурсин.

Те участники, кто смог подтвердить свои знания в ходе итогового онлайн-тестирования, переходят на следующий этап программы, где им предстоит работа с реальными кейсами.

Финалисты примут участие в Демо-дне, на котором они защитят свой инвестиционный тезис перед жюри, и смогут соинвестировать с Московским посевным фондом и венчурным клубом «Синдикат».

До этого стало известно, что на участие в молодежном предпринимательском конкурсе подали заявки свыше 20 тысяч человек. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из 85 регионов страны.

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