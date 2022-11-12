Proletären: Швеции не удастся избежать размещения баз и ядерного оружия НАТО

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После вступления Швеции в Североатлантический альянс на территории страны обязательно появятся ядерное оружие и военные базы США, так как это отвечает интересам Америки. Об этом сообщается в шведском издании Proletären.

— Теперь за завесой тумана и паникерства о том, что Россия якобы хочет напасть на Швецию, обнажается реальность, — сказано в статье.

Стокгольм много раз подчеркивал, что Швеция не последует примеру Норвегии и Дании и не будет размещать на своей территории постоянные базы НАТО и ядерное оружие, отметил автор публикации.

Обозреватель напомнил, что норвежские и датские власти также активно выступали против этого в свое время, но в итоге Осло и Копенгагену пришлось согласиться с американцами на строительство военных баз.

В свою очередь Турция считает, что Швеция и Финляндия не выполнили всех оговоренных требований Анкары для вступления в НАТО. Об этом 3 ноября заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция выступает за расширение и усиление Североатлантического альянса. Чавушоглу подчеркнул, что Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли необходимые изменения в законодательство, однако этих мер оказалось «недостаточно».