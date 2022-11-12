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Шольц заявил, что Германия намеренно не вводила санкции против российского газа

Юлия Курганова
В мире
Шольц заявил, что Германия намеренно не вводила санкции против российского газа
Фото: bundeskanzler.de

ФРГ не вводила санкций против газа из РФ, потому что много стран были зависимы от российских поставок. Об этом сообщил в пятницу, 11 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц.

— Мы не налагали санкции на газ. Санкций против газа нет. Ни Германия, ни Европейский союз, ни страны G7 не вводили санкций, — заявил он в эфире телепередачи NDR vor Ort.

По словам немецкого лидера, так было сделано намеренно, потому что Германия знала, сколько стран зависят от поставок России, и не хотела причинять им «трудности».

— Мы только половину газа получали из России. Другие же зависимы на 80-90 процентов, и во многом так сложилось исторически — потому что они дальше на востоке расположены и их инфраструктуры были таким образом построены, — отметил Шольц.

Германия планирует потратить около 83 миллиардов евро для ограничения роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году. Об этом 6 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект предложения. Эти средства будут взяты из плана защиты экономики.

Евросоюз (ЕС) газоснабжение Санкции Россия Германия
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