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Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ
Фото: shutterstock

Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Об этом сообщил в субботу, 12 ноября, пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин.

— Временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти, — цитирует его РИА Новости.

Город Геническ находится на юге Херсонской области в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Он является курортным и портовым городом.

Административная столица Херсонской области — город Херсон — находится на правом берегу Днепра.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, нужно сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона и российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что решение об отводе российских войск с территории Херсона необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город. По его словам, это не означает, что Россия отступила: нужно время, чтобы восстановить силы и вернуть Херсон под свой контроль.

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