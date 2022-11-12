В Турции сообщили о запрете России на проход некоторых судов через Керченский пролив

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Россия запретила проход загруженных за пределами страны кораблей через Керченский пролив в воды Азовского моря. Об этом в субботу, 12 ноября, заявили в главном управлении по морским делам при Минтрансе Турции.

Ведомство приводит уведомление российской морской администрации, согласно чему «проход судов, загруженных за пределами территории РФ, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», передает ТАСС.

До этого исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что весь мир нуждается в зерне и удобрениях из России.

Политолог Аслан Рубаев заявил «Вечерней Москве», что нарушение зерновой сделки невыгодно как для российской стороны, так и для украинской, однако представляет «преимущество для Соединенных Штатов».

Он добавил, что сотрудничество Российской Федерации в рамках зерновой сделки изначально является неоднозначным, потому что Украина никогда не соблюдала договоренностей и соглашений. Рубаев отметил, что Киев сегодня не принимает самостоятельных решений, а является инструментом в руках США.