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Работу тепловых сетей в районах Марьино и Братеево возобновят 13 ноября

Евгений Жуков

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Москва строится
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Работу тепловых сетей в районах Марьино и Братеево возобновят 13 ноября
Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы
Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Работу тепловых сетей в столичных районах Марьино и Братеево, временно отключенных для врезки участка тепловой сети в рамках реконструкции развязки МКАД с улицей Липецкой, возобновят 13 ноября. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» («УДМС»).

— Отключение горячей воды и тепла в двух городских районах необходимо для завершения строительства пешеходного перехода через Липецкую улицу, — рассказал директор ГКУ «УДМС» Николай Колоцей.

Он также добавил, что дата отключения выбрана в соответствии с погодными условиями, когда температура воздуха выше плюс 10 градусов.

Помимо этого, в организации также подчеркнули, что подрядные компании предпринимают все необходимые меры по сокращению времени проведения работ и минимизированию неудобств для местных жителей, передает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжением более 40 новостроек, возведенных в рамках программы реновации.

Район Братеево теплоснабжение Район Марьино Москва
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