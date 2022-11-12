Шведская компания Postnord возобновит доставку почты в Россию и Белоруссию

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Шведская почтовая компания Postnord объявила о возобновлении почтовых доставок из Российской Федерации и Белоруссии. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщило посольство РФ в королевстве на своей странице в Twitter.

— PostNord возобновляет в полном объеме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией, — говорится в тексте сообщения.

В конце марта этого года почтовая компания приостановила отправления, а еще раньше — все логистические связи с обеими странами.

Весной этого года на пике санкционной войны многие западные компании приостановили свою работу в России, а то и вовсе заявили о своем уходе из страны. Впоследствии некоторые из них возобновили деятельность, сменив названия, номинальных владельцев или прибегнув к иным манипуляциям.

Сообщения о новых «возвращенцах» все чаще мелькают в прессе. О том, какие бренды могут скоро вернуться в Россию и как это скажется на рынке, — в материале «Вечерней Москвы».

Недавно стало известно, что парфюмерно-косметические бренды Yves Saint Laurent, Redken, Kerastase, Giorgio Armani и Lancome готовы возобновить поставки продукции в Россию.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему зарубежные косметические компании решили вернуться на российский рынок и как это отразится на ценах на их продукцию.