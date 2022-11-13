Кулеба рассказал о возможной встрече с Лавровым

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал обещание рассмотреть возможность встречи с российским визави Сергеем Лавровым, его слова приводит в субботу, 12 ноября, газета Phnom Penh Post.

По словам главы МИД Украины, российский министр не просил о встрече, как это принято в дипломатии. В случае, если Лавров обратится с таким предложением, в Киеве пообещали рассмотреть его просьбу, «принимая во внимание все аспекты и реалии текущей ситуации», заявил украинский дипломат на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Его слова приводит РИА Новости.

В минувшую субботу, 12 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия, возглавлявший делегацию Киева на переговорах с российской стороной, заявил, что возвращение к диалогу возможно лишь во второй половине следующего года.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что Киев имеет возможность самостоятельно принять решение о времени и содержании переговоров с Россией. Помимо этого, глава американского внешнеполитического ведомства отметил твердую приверженность Вашингтона помощи Киеву в смягчении последствий продолжающихся ударов Москвы по объектам критической инфраструктуры.