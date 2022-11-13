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Москвичам назвали альтернативные маршруты на время закрытия участка Замоскворецкой линии

Александр Афонин
Город
Москвичам назвали альтернативные маршруты на время закрытия участка Замоскворецкой линии
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На время закрытия участка Замоскворецкой линии метро жители и гости столицы могу воспользоваться другими линиями метрополитена, МЦК, МЦД — 2, пригородными поездами и наземным транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 13 ноября.

— Москвичи могут воспользоваться другими линиями метро, Московским центральным кольцом, вторым Московским центральным диаметром, пригородными поездами и наземным транспортом, — говорится в сообщении.

Столичные пассажиры могут совершать свои поездки на Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиях метро. Кроме того, свою работу продолжают пригородные поезда Павелецкого направления Московской железной дороги.

Для большего комфорта горожан в столице курсируют бесплатные автобумы КМ, КМ1, КМ2, Е80 и Е85. Однако в часы-пик они могут быть перегружены, передает официальный сайт мэра Москвы.

На Замоскворецкой линии московского метро с 12 ноября между участками «Автозаводская» и «Орехово» закрылись сразу пять станций. В связи с реконструкцией тоннеля поездки будут прекращены на полгода. «Вечерняя Москва» выяснила, какими альтернативными маршрутами пользоваться горожанам на время частичного закрытия зеленой ветки.

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