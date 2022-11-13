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Делегация США во главе с Байденом посетила выступление Лаврова на саммите ВАС

Александр Афонин
В мире
Делегация США во главе с Байденом посетила выступление Лаврова на саммите ВАС
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом присутствовала на выступлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое прошло в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС). Мероприятие прошло в воскресенье, 13 ноября.

На выступлении присутствовала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она опубликовала снимки с выступления Лаврова, где была замечена делегация США. Американские делегаты сидели в зале и слушали речь министра.

Саммит, по словам Захаровой, начался с опозданием и без участия американского президента. По ее словам, Байден опоздал на мероприятие более чем на полчаса, что вынудило участников ВАС начать без него.

По окончании мероприятия Сергей Лавров заявил, что США и их западные партнеры настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине, что помешало составить совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита. Министр добавил, что итоги встречи и направления сотрудничества стран — участников саммита будут изложены в коммюнике.

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