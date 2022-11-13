Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Работа тепловых сетей возобновилась в районах Марьино и Братеево

Евгений Белоусов
Город
Работа тепловых сетей возобновилась в районах Марьино и Братеево
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Марьино Карта всех событий

Работу тепловых сетей в районах Марьино и Братеево, временно отключенных для врезки участка тепловой сети в рамках реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей, возобновили. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

— Подрядными организациями были предприняты все необходимые меры, чтобы по возможности сократить время проведения работ и минимизировать неудобство для жителей, — уточнили в департаменте.

В жилых домах и прочих зданиях обоих районов сначала появится отопление, затем горячая вода. До конца дня отопление будет восстановлено, говорится в Telegram–канале «ДепСтрой Москвы».

В конце октября общегородской контакт-центр завершил работу горячей линии по вопросам отопления. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в связи с резким похолоданием в начале сентября отопительный сезон в столице начался досрочно.

В конце сентября сервис проверки графика отключения горячей воды на официальном сайте мэра Москвы завершил работу. Он был запущен в конце апреля за несколько недель до старта плановых отключений горячего водоснабжения в столице.

Отопление Район Братеево Район Марьино Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) Южный административный округ (ЮАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте