Работа тепловых сетей возобновилась в районах Марьино и Братеево

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Марьино Карта всех событий

Работу тепловых сетей в районах Марьино и Братеево, временно отключенных для врезки участка тепловой сети в рамках реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей, возобновили. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

— Подрядными организациями были предприняты все необходимые меры, чтобы по возможности сократить время проведения работ и минимизировать неудобство для жителей, — уточнили в департаменте.

В жилых домах и прочих зданиях обоих районов сначала появится отопление, затем горячая вода. До конца дня отопление будет восстановлено, говорится в Telegram–канале «ДепСтрой Москвы».

В конце октября общегородской контакт-центр завершил работу горячей линии по вопросам отопления. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в связи с резким похолоданием в начале сентября отопительный сезон в столице начался досрочно.

В конце сентября сервис проверки графика отключения горячей воды на официальном сайте мэра Москвы завершил работу. Он был запущен в конце апреля за несколько недель до старта плановых отключений горячего водоснабжения в столице.