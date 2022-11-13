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Движение на 69-м километре МКАД восстановлено после массового ДТП

Евгений Белоусов
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Движение на 69-м километре МКАД восстановлено после массового ДТП
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 69-й километр Карта всех событий

Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД восстановлено после массового ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 13 ноября.

— Движение восстановлено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД. Авария попала на видео. На опубликованных кадрах видно, как несколько автомобилей врезаются в остановившуюся на дороге машину.

Из-за ДТП с участием двух автомобилей были временно изменены маршруты трамваев под номерами 4, 7 и 13. Теперь трамваи ходят в штатном режиме.

Другое ДТП произошло в подмосковном Чехове ранним утром в пятницу, 11 ноября. Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину, шедшую по пешеходной дорожке.

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