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СМИ: Зеленский выступит на саммите G20 в онлайн-формате

Евгений Белоусов
В мире
СМИ: Зеленский выступит на саммите G20 в онлайн-формате
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский все же выступит на предстоящем саммите G20, который пройдет в Индонезии. Об этом он сам сообщил в воскресенье, 13 ноября.

Уточняется, что украинский лидер примет участие в саммите «Большой двадцатки» в онлайн-режиме, передает РЕН ТВ.

До этого стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предлагал руководству Украины подумать о реалистичной позиции перед переговорами с Россией. Салливан мог советовать Зеленскому пересмотреть свои позиции касательно Крыма.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие президент России Владимир Путин. Однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить встречу. Вместо него Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что выезд президента из страны в сложное для нее время нецелесообразен. Также, по его словам, одним из главных факторов, повлиявших на это решение, стал вопрос безопасности Путина.

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