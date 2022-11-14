ЦСКА уступил «Динамо» в последнем матче РПЛ перед большим перерывом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московское «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Матч, состоявшийся на стадионе «Динамо», подошел к концу со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победившей команды голы забили Дмитрий Скопинцев и Муми Нгамале. У гостей отличился Иван Обляков. Он же был удален на 79-й минуте за вторую желтую карточку.

На 80-й минуте пенальти не реализовал хавбек «Динамо» Даниил Фомин, его удар отразил Игорь Акинфеев. Спустя минуту Владислав Безбородов удалил форварда «бело-голубых» Ярослава Гладышева, получившего вторую желтую карточку за удар по мячу после свистка.

«Динамо» набрало 29 баллов и обошло ЦСКА в турнирной таблице РПЛ по очным встречам и вышло на четвертую строчку. Армейцы, потерпевшие второе поражение кряду, занимают пятую строчку.

В следующем туре после паузы на чемпионат мира и зимнего перерыва «Динамо» примет на своем поле самарские «Крылья Советов», а «армейцы» сыграют против «Сочи» в гостях.

Московский «Спартак» в субботу, 12 ноября, обыграл «Локомотив» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене» и завершилась со счетом 2:1.