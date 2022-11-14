«Укрэнерго» сообщило о повреждении одного из ключевых энергообъектов страны

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На прошлой неделе был поврежден один из ключевых энергетических объектов Украины, что повлияло на подачу электричества в ряде областей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укрэнерго» в понедельник, 14 ноября.

— На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов «Укрэнерго». Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной, — говорится в сообщении.

Ситуация оказала сильное влияние на регионы, где применяются плановые и аварийные отключения электроэнергии. В частности, речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. По данным компании, подобных повреждений инфраструктуры на Украине не наблюдалось нигде ранее, передает РИА Новости.

Проблемы с энергетикой на Украине начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ. Во время мероприятия он заявил, что нельзя оставлять без ответа этот инцидент.

В этот день Вооруженные силы России, по предложению Минобороны и плану Генштаба ВС РФ, начали проведение массированных ударов высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам энергетики, военного управления и связям.