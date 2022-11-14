После теракта в Стамбуле госпитализировали только одну россиянку

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В результате теракта на центральной улице Стамбула госпитализация потребовалась только одной из трех пострадавших россиянок. Об этом сообщили в пресс-службе генконсульства в понедельник, 14 ноября.

— По уточненной информации, в отношении двоих российских граждан, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле, госпитализация не потребовалась. Третья пострадавшая в настоящее время проходит лечение в одной из стамбульских клиник, — говорится в сообщении.

Теракт в Стамбуле произошел накануне на одной из самых популярных туристических улиц города — Истикляль. В результате происшествия пострадал 81 прохожий, среди которых оказались три россиянки. Взрыв привел к гибели шести человек. Что известно о данной трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

По данным турецких властей, за взрывом в Стамбуле стоит Рабочая партия Курдистана. О возможной цели террористов и источниках их финансирования «ВМ» рассказал политолог Фархад Ибрагимов. По его словам, РПК готова бороться с Турцией самыми разными методами.