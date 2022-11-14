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Зеленский заявил о готовности Украины к миру

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил о готовности Украины к миру
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Херсона заявил о готовности к миру для государства. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает Reuters.

— Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны. Это все — наша страна, вся наша территория, — цитирует украинского лидера агентство.

До этого Reuters со ссылкой на очевидцев с места событий сообщило, что Владимир Зеленский прибыл в город Херсон. Как уточняется в материале, украинский лидер выступил перед украинскими силовиками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев визит украинского лидера в Херсон. Однако Песков напомнил, что город все еще входит в состав Российской Федерации.

Министр обороны России Сергей Шойгу 9 ноября приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что решение об отводе войск необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.

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