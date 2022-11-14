Сенатор Цеков заявил, что за терактом в Стамбуле опосредованно могут стоять США

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Соединенные Штаты определенно недовольны самостоятельной политикой турецких властей, в связи с чем они могут быть причастны к стамбульскому теракту. Такое мнение выразил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

— США признают только безусловное подчинение государств Евросоюза и НАТО по той повестке дня, которую они задают. США это не нравится, и они пытаются повлиять на руководство Турции, чтобы они были встроены в заданную повестку дня. За терактом (в Стамбуле — прим. «ВМ») не напрямую, а опосредованно стоят Соединенные Штаты, — отметил он.

Сенатор добавил, что американские власти выражают поддержку тем политическим силам Турции, которые выступают против политики президента страны Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

Теракт значительного масштаба произошел в Стамбуле в воскресенье, 13 ноября. Он унес жизни шести человек, 81 — пострадал. «Вечерняя Москва» рассказала подробности трагедии.

Турецкими правоохранителями была задержана женщина, которая подозревается в совершении теракта. Задержание произошло в квартире жилого дома, где проживала подозреваемая. В ходе расследования она призналась в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции запрещенной организацией.

Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов рассказал «ВМ», кто и с какой целью мог устроить теракт в Стамбуле. По его мнению, РПК готова бороться с Турцией самыми разными методами, в том числе террористическими.