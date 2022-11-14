Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле

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Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) опровергла информацию о причастности к теракту в Стамбуле. Об этом сообщает курдский телеканал Rudaw.

— РПК заявила, что не имеет отношения к взрыву на улице Истикляль в Таксиме, — цитирует сообщение РИА Новости.

В воскресенье, 13 ноября, произошел теракт в Стамбуле, который унес жизни шестерых людей, в числе пострадавших оказался 81 человек. Более подробная информация — в материале «Вечерней Москвы».

В скором времени турецкие правоохранители задержали потенциальную подозреваемую в теракте. После она призналась, что имеет связь с РПК.

Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение касательно стамбульской трагедии. По его мнению, РПК готова бороться с Турцией самыми разными методами, в том числе террористическими.

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Соединенные Штаты определенно недовольны самостоятельной политикой турецких властей, в связи с чем Вашингтон может быть причастен к теракту в Стамбуле. Сенатор отметил, что американские власти выражают поддержку тем политическим силам Турции, которые выступают против политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.