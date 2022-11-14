Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле

Араз Салехов
В мире
Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле
Фото: shutterstock

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) опровергла информацию о причастности к теракту в Стамбуле. Об этом сообщает курдский телеканал Rudaw.

— РПК заявила, что не имеет отношения к взрыву на улице Истикляль в Таксиме, — цитирует сообщение РИА Новости.

В воскресенье, 13 ноября, произошел теракт в Стамбуле, который унес жизни шестерых людей, в числе пострадавших оказался 81 человек. Более подробная информация — в материале «Вечерней Москвы».

В скором времени турецкие правоохранители задержали потенциальную подозреваемую в теракте. После она призналась, что имеет связь с РПК.

Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение касательно стамбульской трагедии. По его мнению, РПК готова бороться с Турцией самыми разными методами, в том числе террористическими.

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Соединенные Штаты определенно недовольны самостоятельной политикой турецких властей, в связи с чем Вашингтон может быть причастен к теракту в Стамбуле. Сенатор отметил, что американские власти выражают поддержку тем политическим силам Турции, которые выступают против политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Курдистан Турция Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте