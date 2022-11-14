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Прошедшая подготовку в Европе украинская ДРГ задержана под Белгородом

Евгений Жуков
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Прошедшая подготовку в Европе украинская ДРГ задержана под Белгородом
Фото: ФСБ РФ

Сотрудники спецслужб задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Белгородской области. Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября.

Уточняется, что группа шпионов, состоявшая из трех человек, проходила подготовку на европейских полигонах.

В Сети опубликованы соответствующие кадры, на которых видно, как два диверсанта выходят из леса недалеко от линии боевого соприкосновения и садятся в ожидающий их автомобиль. Далее ролик демонстрирует момент задержания одного из мужчин.

У диверсанта были обнаружены поддельные документы, а также оружие, которое имеется у Вооруженных сил Украины, передают «Известия».

До этого стало известно, что КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона и двух завербованных им белорусов, а также бывшего подполковника СБУ.

По словам главы комитета Ивана Тертеля, задержанные встречались в Одессе и в других городах третьих государств. КГБ также задержал множество украинцев, которых «забрасывали» на территорию страны.

Украина Шпионаж Белгородская область Задержания
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