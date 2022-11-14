«Было очень интересно»: Вилкова рассказала, почему отказывалась от секса с мужем

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актриса Екатерина Вилкова больше десяти лет счастлива в браке со своим коллегой Ильей Любимовым. Пара воспитывает двух детей. Однако в самом начале их отношений Любимов стал глубоко верующим человеком, что дало паре уникальный опыт. Так, Илья предложил возлюбленной не вступать в близость до брака. Актриса согласилась и до сих пор ни разу не пожалела об этом решении.

— Я бы не сказала, что было сложно. Было очень интересно. Было чувственно, рецепторы все обостряются как будто бы. Это не просто какой-то эксперимент, смогу ли я без еды два дня. Это имело смысл внутренний в том, чтобы быть вместе всегда, — признается Вилкова.

Актриса все еще убеждена, что это было одно из лучших решений в ее жизни. Отказ от интима она не воспринимала как какую-нибудь жертву, скорее, это была возможность лучше узнать друг друга, рассказала Вилкова в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Однако не все российские звезды склоняются к воздержанию в личной жизни. Так, недавно король российской эстрады Филипп Киркоров признался, что у него очень «большой спектр разнообразия» партнеров. По словам звезды, он связывает свою жизнь с теми людьми, с кем ему хорошо. Кроме того, артист отметил, что привык жить в свое удовольствие.