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Слуцкий прокомментировал фото с двумя привязанными людьми в Херсоне

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Слуцкий прокомментировал фото с двумя привязанными людьми в Херсоне
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказался, что снимки из Херсона с двумя привязанными к столбам людьми показали, какой «мир» ждет тех, для кого Россия не пустое слово.

В субботу, 12 ноября, офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позже представитель назначенной Украиной администрации сообщил о введении в Херсоне комендантского часа с 17:00 до 08:00. Агентство Associated Press опубликовало фото из Херсона, где запечатлены два человека, привязанные к столбам. В статье говорилось, что так людей наказали за предположительное сотрудничество с властями РФ. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что есть данные о репрессиях властей Украины в отношении мирного населения Херсона.

— Зеленский приехал в Херсон ради своего очередного шоу, а перед этим западные СМИ опубликовали кадры зачисток, где глумятся над привязанными к столбам мирными жителями за «коллаборационизм» с Россией. Какой «мир» может ждать всех тех, для кого Россия остается не просто словом, показано наглядно, — написал политик в Telegram-канале.

Он отметил, что не РФ «закрыла дверь в переговорный процесс», но реальных шагов со стороны украинских властей пока нет.

— Все цели специальной военной операции в силе. Тот мир, где издеваются над русскими и хотят уничтожить Россию, для нас невозможен, — подчеркнул Слуцкий.

Британцы осудили кадры, на которых жители Херсона были привязаны к столбам. Свое мнение они выразили в комментариях к публикации в издании Daily Mail.

Украина Фотография Спецоперации Россия Леонид Слуцкий
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