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Президент Индонезии Видодо на открытии саммита G20 призвал «закончить войну»

Юлия Курганова
В мире
Президент Индонезии Видодо на открытии саммита G20 призвал «закончить войну»
Фото: imo.un / CC BY 2.0

Президент Индонезии и глава индонезийского председательства G20 Джоко Видодо открыл саммит «Большой двадцатки» заявлением о необходимости «закончить войну» ради будущих поколений людей.

— На нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и перед людьми во всем мире. Быть ответственным в данной ситуации значит, что мы не должны создавать ситуации с нулевой суммой, и это также означает, что мы должны закончить войну, — сказал он.

Видодо подчеркнул, что если война не закончится, то миру будет сложно двигаться дальше.

— Если войну не остановить, нам будет трудно нести ответственность за будущее этого и следующих поколений, — отметил глава Индонезии.

Однако в своем вступительном слове он ни разу не назвал какой-либо конкретный вооруженный конфликт, сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российский министр финансов Антон Силуанов приехали на заседание саммита G20 на Бали.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие президент России Владимир Путин, но 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие.

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