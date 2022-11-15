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Жителям столицы рассказали о преимуществах Московского скоростного диаметра

Анастасия Колоскова
Город
Жителям столицы рассказали о преимуществах Московского скоростного диаметра
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Северный участок Московского скоростного диаметра (МСД), который был открыт в День города, оказался в числе самых популярных столичных магистралей. О преимуществах МСД рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Протяженность бессветофорной магистрали составит 68 километров. Она пройдет с севера на юг города между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и МКАД. МСД свяжет наиболее крупные городские магистрали и значительно сократит время в пути для транспортных средств.

В сентябре был торжественно открыт участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе. Он стал завершающим звеном в строительстве основного участка МСД (Северо-Восточной хорды) в пределах МКАД от Бусиновской развязки (трасса М11) до Косинской эстакады. На других участках движение запустили ранее.

Движение по всему диаметру запустят в 2023 году. С этого момента время пересечения столицы с севера на юго-восток составит всего 40 минут при средней скорости в 90 километров в час, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что МСД станет платным для транзитных автомобилей с 2 января. Бесплатно перемещаться по диаметру смогут только легковые машины с номерами столицы и области, наземный городской транспорт, такси и междугородние автобусы.

Московский скоростной диаметр — одна из самых современных и безопасных магистралей в стране. Новая автодорога позволит проехать столицу насквозь, минуя центр города. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

Москва Дороги Московский скоростной диаметр (МСД)
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