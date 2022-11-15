Тематический билет «Единый» выпустили в честь юбилея Еврейского музея и центра толерантности

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В кассах Московского метрополитена появились тематические билеты «Единый», посвященные 10-летию Еврейского музея и центра толерантности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 15 ноября.

— В 2022 году исполняется 10 лет со дня открытия Еврейского музея и центра толерантности — к этому дню выпустили 200 тысяч тематических билетов «Единый», а также разместили информационные плакаты о выставке, проходящей музее. Поздравляем и желаем дальнейших успехов, — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Гаман.

Купить лимитированные проездные можно в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии. Кроме того, в столичной подземке разместили плакаты, посвященные выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

4 ноября в честь Дня народного единства в столице выпустили новые тематические проездные «Тройка» и «Единый». Москвичи смогут приобрести проездные в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии и внутри нее.