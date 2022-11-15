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Москвичи смогут отправить письмо деду Морозу с 18 ноября

Александр Афонин
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Москвичи смогут отправить письмо деду Морозу с 18 ноября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С 18 ноября в столице начинает свою работу почта Деда Мороза, в 34 парках города будет размещено 57 почтовых ящиков. Об этом сообщили в пресс-службе московской усадьбы Деда Мороза во вторник, 15 ноября.

— 18 ноября в столице появятся специальные почтовые ящики. Каждый желающий сможет написать и отправить письмо Дедушке Морозу — и получить ответ. Для этого требуется совсем немного: лист бумаги, ручка, цветные карандаши, фантазия и огромное желание написать красивое послание, — говорится в сообщении.

В течение сезона в городе будут открываться дополнительные точки для отправки писем. Москвичи смогут их узнать по надписи: «Московская Усадьба Деда Мороза», а также новогоднему оформлению. Кроме того, в городе продолжит работу и онлайн-почта, отметили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы 17 ноября пройдет праздничная акция «Поздравь Деда Мороза». Гости учреждения смогут поздравить Деда Мороза, а также стать обладателями билетов на тематический новогодний квест «Елка Победы».

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