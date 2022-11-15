СК организовал проверку по факту пожара на территории завода «Зингер» в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Россия, Московская область, Подольск, Комсомольская улица, 1 Карта всех событий

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту возгорания на территории бывшего завода «Зингер» в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 15 ноября.

По ее словам, следователи собираются установить причины пожара и его обстоятельства, а также оценить размер ущерба, нанесенного огнем.

— После осмотра места происшествия сотрудники ведомства изымут необходимую документацию, а также назначат ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-оценочную, — уточнила Врадий.

Пожар, о котором идет речь, произошел в городе Подольске на Комсомольской улице в доме № 1 на третьем этаже бывшего завода «Зингер». Площадь возгорания составила 2,8 тысячи квадратных метров. От огня пострадали перекрытия, а также произошло частичное обрушение.

Для тушения возгорания были привлечены 94 человека личного состава, а также 31 единица техники. Пожар был локализован к десяти вечера того же дня.

Сообщений о пострадавших нет. Еще до прибытия пожарных из помещений самостоятельно эвакуировались 150 человек.

По факту возгорания прокуратура Подмосковья проводит проверку.