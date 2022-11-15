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Движение по Крымскому мосту приостановят 16 ноября

Араз Салехов
Общество
Движение по Крымскому мосту приостановят 16 ноября
Фото: shutterstock

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет снова приостановлено 16 ноября в связи с проведением технических работ. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Минтранспорта Крыма.

— 16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено, — говорится в сообщении.

Россиян просят отказаться от поездок в данный период времени в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно. Водителям грузовых автомобилей рекомендуют выбирать маршруты через новые территории России, сообщает Telegram-канал «Минтранс Крыма».

До этого движение на мосту приостанавливали 12 ноября из-за ремонтно-восстановительных работ. Оно было приостановлено с 04:00 до 16:00 по московскому времени.

В субботу, 8 октября, произошел взрыв на Крымском мосту. Он привел к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста. Специалист по дорожному строительству Илья Иванов заявил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.

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