Посол Украины вызван в МИД Израиля

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Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в МИД Израиля. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает государственное израильское радио Kan.

Как уточняется, такое произошло после того, как Киев выразил поддержку инициативе Палестины. В частности, палестинцы собираются обратиться в Международный суд в Гааге за юридическим заключением по вопросу длительной оккупации Западного берега реки Иордан.

Согласно данным радиостанции, украинскому послу будет выражен протест. Глава отдела международных организаций МИД Израиля Амир Вейсброд назвал решение Киева «возмутительным».

— Мы найдем способ выразить свое недовольство украинцами. Мы пригласим посла и подумаем, как еще ответить, — цитирует политика ТАСС.

Накануне посол Святой земли в Киеве Михаэль Бродский заявил, что за последние две недели Украина дважды проголосовала за антиизраильские резолюции в Организации Объединенных Наций (ООН). По его словам, это вызвало разочарование со стороны Израиля.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему Израиль отказал в поставках вооружения Украине. По словам политолога Сергея Маркова, Россия сейчас находится в хороших отношениях почти со всеми странами Ближнего Востока, и Израиль не является исключением, однако есть несколько факторов, которые оказывают на них негативное влияние.