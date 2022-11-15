Бывшего сотрудника «Аэрофлота» осудили за госизмену

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Бывшего сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина, который представлял компанию в Великобритании, осудили за государственную измену. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда во вторник, 15 ноября.

По версии следствия, когда подсудимый находился на территории иностранного государства, он передавал британской разведке секретные данные.

Суд признал Федоткина виновным и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Решение суда было вынесено 13 августа. Приговор был обжалован стороной защиты 2 ноября, но Первый апелляционный суд признал решение суда законным и жалобу отклонил. После чего решение вступило в законную силу.

Другое дело о государственной измене было возбуждено в отношении 61-летнего директора по качеству авиационного завода, который располагается в Московской области, Михаила Баранова. В последнее время ФСБ раскрывает все больше таких преступлений. Подробнее о случаях измен родине — в материале «ВМ».