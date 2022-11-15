Активисты залили черной жидкостью картину Климта в Вене

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Экоактивисты устроили акцию в венском Музее Леопольда, в ходе которой вылили черную жидкость на картину Густава Климта «Смерть и жизнь». Видео инцидента в музее опубликовали в социальной сети Twitter.

Известно, что вандалы представляют организацию «Последнее поколение». Один из них, помимо этого, приклеил себя к полотну. Помимо самой картины, повреждения получили рама, стена и пол музея.

В музей прибыли сотрудники полиции, передает РИА Новости.

9 ноября газета The Canberra Times сообщила о подобной акции в австралийской Национальной галерее. Там представители общественного движения Stop Fossil Fuel Subsidies, выступающие за переход к зеленой энергетике, приклеили себя к картине Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл».

До этого активисты под призывом борьбы с нефтью попытались испортить картину художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в голландском музее «Маурицхейс».

24 октября двое эковандалов бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуре короля Великобритании Карла III в лондонском музее мадам Тюссо.

Еще ранее экоактивисты Letzte Generation облили картофельным пюре картину, стоимость которой оценивается в 111 миллионов долларов, из серии «Стога сена» французского художника Клода Моне.