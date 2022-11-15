Госдума приняла закон о едином пособии для семей с детьми

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о едином пособии для граждан с детьми. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи, — сказал он.

По словам Володина, правительство выделит на эти выплаты 1,7 триллиона рублей из федерального и региональных бюджетов. Новое единое пособие объединит несколько выплат: ежемесячное пособие беременным, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, а также несколько других.

Пособие будет выплачиваться семьям, чьи доходы ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, говорится на официальном сайте Госдумы.

Универсальное пособие для семей с низкими доходами с 1 января предложил ввести премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно объединит в себе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет.

Кроме того, с августа 2022 года расширился список способов использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.