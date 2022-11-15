В Москве волонтеры «ЕР» передали гуманитарную помощь в военный госпиталь имени Бурденко

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Волонтеры партии «Единая Россия» совместно с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым проведали участников спецоперации на Украине в столичном военном госпитале имени Бурденко и передали раненым гуманитарную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе городского регионального отделения (МГРО) партии «ЕР» во вторник, 15 ноября.

— Питьевая вода, конфеты, фрукты, теплые вещи и другие предметы ежедневного обихода — все это передали военнослужащими, которые проходят там (в военгоспитале — прим. «ВМ») лечение. Внимание, поддержка, помощь сегодня необходимы нашим защитникам, — подчеркнул Шапошников.

Он выразил уверенность, что работа по сбору и передаче гумпомощи будет продолжена. К таким акциям уже подключились депутаты, общественники, партийные активисты и жители столицы.

Исполнительный секретарь отделения партии «ЕР» ЮВАО Сергей Рыбаков добавил, что фракция получает большое количество адресных запросов на помощь. При этом партия уже выработала определенный алгоритм работы.

Принять участие в сборе помощи может каждый желающий, добавил он. Пункты сбора гуманитарного груза находятся во всех окружных отделениях партии, общественных и волонтерских организациях, социальных учреждениях, заключил Рыбаков.

До этого сообщалось, что депутат ГД, глава волонтерского центра «ЕР» в столице Евгений Нифантьев вместе с московскими единороссами привез для ЦВК имени Мандрыка необходимые лекарственные препараты.