Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Москве волонтеры «ЕР» передали гуманитарную помощь в военный госпиталь имени Бурденко

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Город
В Москве волонтеры «ЕР» передали гуманитарную помощь в военный госпиталь имени Бурденко
Фото: Всеволод Дмитриев

Волонтеры партии «Единая Россия» совместно с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым проведали участников спецоперации на Украине в столичном военном госпитале имени Бурденко и передали раненым гуманитарную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе городского регионального отделения (МГРО) партии «ЕР» во вторник, 15 ноября.

— Питьевая вода, конфеты, фрукты, теплые вещи и другие предметы ежедневного обихода — все это передали военнослужащими, которые проходят там (в военгоспитале — прим. «ВМ») лечение. Внимание, поддержка, помощь сегодня необходимы нашим защитникам, — подчеркнул Шапошников.

Он выразил уверенность, что работа по сбору и передаче гумпомощи будет продолжена. К таким акциям уже подключились депутаты, общественники, партийные активисты и жители столицы.

Исполнительный секретарь отделения партии «ЕР» ЮВАО Сергей Рыбаков добавил, что фракция получает большое количество адресных запросов на помощь. При этом партия уже выработала определенный алгоритм работы.

Принять участие в сборе помощи может каждый желающий, добавил он. Пункты сбора гуманитарного груза находятся во всех окружных отделениях партии, общественных и волонтерских организациях, социальных учреждениях, заключил Рыбаков.

До этого сообщалось, что депутат ГД, глава волонтерского центра «ЕР» в столице Евгений Нифантьев вместе с московскими единороссами привез для ЦВК имени Мандрыка необходимые лекарственные препараты.

Алексей Шапошников Москва Гуманитарная помощь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте